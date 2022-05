Omicidio Willy Monteiro, Bianchi: “Non l’ho toccato neanche con un dito”. Sentenza rinviata a luglio (Di giovedì 26 maggio 2022) Oggi è la giornata delle arringhe difensive per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, accusati di aver picchiato a morte Willy Monteiro Duarto, nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020 a Colleferro. Ma prima delle discussioni dei legali degli indagati è stato Gabriele a prendere la parola per rendere dichiarazioni spontanee. “ Willy merita giustizia. Ma io non l’ho toccato neanche con un dito. Non sarei mai stato in grado di fare quello di cui mi si accusa. Vi ho detto la verità, ora credo nella giustizia e spero di poter tornare da mia moglie mio figlio”. Eppure per i due ragazzi il pubblico ministero ha chiesto l’ergastolo, mentre per gli altri due indagati Mario Pincarelli e Francesco Belleggia ha chiesto ventiquattro anni di reclusione. Ma per ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 26 maggio 2022) Oggi è la giornata delle arringhe difensive per i fratelli Marco e Gabriele, accusati di aver picchiato a morteDuarto, nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020 a Colleferro. Ma prima delle discussioni dei legali degli indagati è stato Gabriele a prendere la parola per rendere dichiarazioni spontanee. “merita giustizia. Ma io noncon un. Non sarei mai stato in grado di fare quello di cui mi si accusa. Vi ho detto la verità, ora credo nella giustizia e spero di poter tornare da mia moglie mio figlio”. Eppure per i due ragazzi il pubblico ministero ha chiesto l’ergastolo, mentre per gli altri due indagati Mario Pincarelli e Francesco Belleggia ha chiesto ventiquattro anni di reclusione. Ma per ...

