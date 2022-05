Monza-Pisa: i toscani segnano nel recupero, la reazione di Berlusconi è virale (FOTO) (Di giovedì 26 maggio 2022) Il Monza batte il Pisa nell’andata della finale playoff di Serie B, ma viene beffato dal gol nel recupero targato Berra, visto che stava portando a casa il risultato di 2-0. Gelato l’U-Power Stadium intero, che comunque festeggia per la vittoria, e soprattutto è sconsolato Silvio Berlusconi, il presidente dei brianzoli, che reagisce con profondo disappunto alla rete subita. Ecco la FOTO con la reazione dell’ex Cavaliere che è già virale sui social. Berlusconi molto preoccupato del gol del Pisa#MonzaPisa pic.twitter.com/AmuS3L0Iuw — forzasuccesso (@Forzasuccesso) May 26, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) Ilbatte ilnell’andata della finale playoff di Serie B, ma viene beffato dal gol neltargato Berra, visto che stava portando a casa il risultato di 2-0. Gelato l’U-Power Stadium intero, che comunque festeggia per la vittoria, e soprattutto è sconsolato Silvio, il presidente dei brianzoli, che reagisce con profondo disappunto alla rete subita. Ecco lacon ladell’ex Cavaliere che è giàsui social.molto preoccupato del gol delpic.twitter.com/AmuS3L0Iuw — forzasuccesso (@Forzasuccesso) May 26, 2022 SportFace.

Advertising

PisaSC : I convocati di Monza-PISA?????? #Pisa #PisaSC #ForzaPisa #PisaMonza #Finale #Playoff - PisaSC : Il Monza vince l'andata della finale dei Play-off. Monza wins the Play-off final first leg. #Pisa #PisaSC… - SimoneTogna : Dario #Baccin è presente al Brianteo per Monza-Pisa come mostra il video pubblicato un’ora fa su #FcInterNews. Il d… - lamortevito : La finale d’andata dei playoff di B tra Monza e Pisa si è chiusa con la vittoria per 2-1 dei brianzoli grazie ai go… - ultrasblasfemo : la bellezza della curva del Pisa con tante bandiere e lo schifo di quella del Monza con 3 bandiere e 400 stendardi -