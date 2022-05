Milano | pm | condannare a 10 anni e 4 mesi agente immobiliare per stupro

(Di giovedì 26 maggio 2022), 26 mag. (Adnkronos) -a 10e 4Omar Confalonieri, 48arrestato per violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate. E' la richiesta sostenuta - nel processo abbreviato davanti al gup diMassimo Baraldo - dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dal sostituto Alessia Menegazzo nei confronti dell'uomo accusato di aver narcotizzato una coppia - davanti alla figlia di pochi- e di aver abusato della donna, approfittando di un appuntamento di lavoro per vendere loro un garage. L'uomo, arrestato lo scorso aprile, è presente in aula. Oggi potrebbe arrivare la sentenza.

MILANO – Non si spengono le polemiche su quanto accaduto al concerto di Radio Italia in Piazza del Duomo a Milano. Il video che facendo il giro del web e ha spaccato in due l'opinione pubblica. Di cos ...Il 48enne è a processo con rito abbreviato. Avrebbe stordito durante un aperitivo una coppia, interessata alla compravendita di un box, con dosi massicce di benzodiazepine, per poi abusare della donna ...