Milano | migliaia di persone in piazza Duomo per la prima puntata di Stranger Things 4 – I video

(Di giovedì 26 maggio 2022)ha ospitato la premiere di4. Ladi una delle serie più seguite degli ultimi anni è stata trasmessa su un maxi schermo davanti adi, che hanno riempito laper l’occasione. La maggior parte di loro era seduta per terra su dei cuscinetti con il logo della serie. L’episodio apre il Volume 1 della quarta stagione, composto da sette episodi. Il Volume 2, con altri due episodi, uscirà invece quest’estate. Netflix aveva annunciato così l’evento: Dicono che Hawkins sia maledetta. E forse non è l’unica città a esserlo. Un’atmosfera davvero strana sta pervadendoma questo non fermerà il nostro piano. Tenetevi forte perché ...

Piazza Duomo a ha ospitato la premiere di Stranger Things 4. La prima puntata di una delle serie più seguite degli ultimi anni è stata trasmessa su un maxi schermo davanti a di persone, che hanno ...