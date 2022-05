MERCATO MILAN TOP NEWS – Cardinale arriva per concludere l’acquisto (Di giovedì 26 maggio 2022) Sono diverse le notizie di oggi sul MILAN, tra MERCATO e cessione societaria. Le top NEWS di oggi, 26 maggio 2022, nelle schede. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 26 maggio 2022) Sono diverse le notizie di oggi sul, trae cessione societaria. Le topdi oggi, 26 maggio 2022, nelle schede.

Advertising

FBiasin : Suma: 'Chiama tuo padre che celebriamo lo scudetto del #Milan in diretta!' Io: 'A tuo rischio e pericolo. Papà ti p… - marcoconterio : ???? #Lazio scatenata sul mercato ???? In arrivo Marcos Antonio dallo #Shakhtar, erede di Lucas Leiva ???? Intesa vicina… - GiuliaLoglisci_ : #Inter e #Milan si contendono un giocatore: chi avrà la meglio? - tonytally : credetemi non farei mercato ma mi farei lo stadio per cazzi miei #milan - edicolasportiva : Milan, come cambia il mercato dopo la scelta di Ibrahimovic. E c’è una sorpresa su Rebic -