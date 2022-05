Maria Sole Ferrieri Caputi: chi è la prima donna ad arbitrare la serie A (Di giovedì 26 maggio 2022) Maria Sole Ferrieri Caputi, classe 1990, sarà la prima donna ad arbitrare in serie A. Una svolta storica che parla di parità di genere in un settore che da sempre è riservato agli uomini. Vi raccomandiamo... Svolta nel calcio femminile: da luglio le atlete diventeranno professioniste Arriva finalmente la svolta per le calciatrici: dal 1° luglio il calcio femminile passa al professionismo. Ancora nessuna conferma ufficiale da Coverciano, sede della Figc, dove martedì 24 maggio 2022, si è svolto l’incontro fra direttori di gara e la stampa, voluto dal presidente dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri) Alfredo Trentalange. Come riporta ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 26 maggio 2022), classe 1990, sarà laadinA. Una svolta storica che parla di parità di genere in un settore che da sempre è riservato agli uomini. Vi raccomandiamo... Svolta nel calcio femminile: da luglio le atlete diventeranno professioniste Arriva finalmente la svolta per le calciatrici: dal 1° luglio il calcio femminile passa al professionismo. Ancora nessuna conferma ufficiale da Coverciano, sede della Figc, dove martedì 24 maggio 2022, si è svolto l’incontro fra direttori di gara e la stampa, voluto dal presidente dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri) Alfredo Trentalange. Come riporta ...

