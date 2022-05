Advertising

Gazzetta_it : L'Uefa celebra Smalling: 'Solido come una roccia'. E lui prenota il futuro: 'Se Mou mi vuole io ci sono'.… - tecnoandroidit : Mastercard, il nuovo film con Messi che celebra la UEFA Champions League - Per celebrare la storica sponsorship co… - GoriniElia : @ErreaOfficial su @Gazzetta_it celebra il progetto @UEFA #kitassistancescheme 22-24 C'è anche #sanmarino con… -

L'lo ha nominato 'Player of the match' e la motivazione del premio, assegnato da un gruppo di allenatori della federazione europea, è lusinghiera: "Chris Smalling ha fornito una grande prestazione ...Il brand, inoltre,la tifoseria femminile con il lancio di una nuova campagna "Cheers to All Fans, Men Included"...che fornisce risposte corrette alle domande online più frequenti sulla...Da oltre 25 anni, Mastercard è un convinto sostenitore della principale competizione europea per club, in linea con l’incontrastata passione ...TURIN, Italy, May 20, 2022 /PRNewswire/ -- Two of the world's most iconic brands, Lay's® and Gatorade®, have come together to launch a series of ...