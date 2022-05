LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata la frazione, subito i primi tentativi di fuga. Joao Almeida si ritira (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA NUOVA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 DOPO IL RITIRO DI Joao Almeida 14.02 Altri atleti cercano di riportarsi sui quattro attaccanti. Era lecito attendersi un gran ritmo in queste battute iniziali. 14.00 Magnus Cort NIelsen, Dries De Bondt, Davide Gabburo ed Edoardo Affini riescono a prendere qualche metro di vantaggio! 13.57 Groupama-FDJ e Quick-Step Alpha Vinyl Team capeggiano in testa al plotone: sarà difficile per i futuri battistrada eludere il controllo di queste compagini… 13.54 subito le prime schermaglie in gruppo: sono diversi i corridori che cercano la fuga di giornata. 13.51 Ecco il KM 0! Inizia ufficialmente la diciottesima tappa del ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA NUOVA CLASSIFICA GENERALE DELDOPO IL RITIRO DI14.02 Altri atleti cercano di riportarsi sui quattro attaccanti. Era lecito attendersi un gran ritmo in queste battute iniziali. 14.00 Magnus Cort NIelsen, Dries De Bondt, Davide Gabburo ed Edoardo Affini riescono a prendere qualche metro di vantaggio! 13.57 Groupama-FDJ e Quick-Step Alpha Vinyl Team capeggiano in testa al plotone: sarà difficile per i futuri battistrada eludere il controllo di queste compagini… 13.54le prime schermaglie in gruppo: sono diversi i corridori che cercano ladi giornata. 13.51 Ecco il KM 0! Inizia ufficialmente la diciottesimadel ...

