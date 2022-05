“L’hanno scoperta”. Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis dovrà dire tutto. “Eravamo d’accordo” (Di giovedì 26 maggio 2022) Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis nei guai. Nelle ultime ore la naufraga è stata protagonista nel reality condotto da Ilary Blasi. Una protagonista non proprio positiva. Dopo aver detto di essere speranzosa di non essere pugnalata alle spalle da persone a lei vicine, la modella e influencer ha avuto un crollo. Ha infatti scoperto di essere stata nominata sia da Carmen Di Pietro che da Edoardo Tavassi. Entrambi considerati amici. La 24enne è scoppiata così a piangere spiegando: “Non me l’aspettavo da Carmen perché lei è un punto di riferimento, per me è come una mamma – le parole di Maria Laura De Vitis – e anche Edoardo che per me rappresenta l’amicizia mi ha votato. Mi sono sentita tradita”. I naufraghi non L’hanno presa bene ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 26 maggio 2022)deiDenei guai. Nelle ultime ore la naufraga è stata protagonista nel reality condotto da Ilary Blasi. Una protagonista non proprio positiva. Dopo aver detto di essere speranzosa di non essere pugnalata alle spalle da persone a lei vicine, la modella e influencer ha avuto un crollo. Ha infatti scoperto di essere stata nominata sia da Carmen Di Pietro che da Edoardo Tavassi. Entrambi considerati amici. La 24enne è scoppiata così a piangere spiegando: “Non me l’aspettavo da Carmen perché lei è un punto di riferimento, per me è come una mamma – le parole diDe– e anche Edoardo che per me rappresenta l’amicizia mi ha votato. Mi sono sentita tradita”. I naufraghi nonpresa bene ...

