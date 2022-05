La Svezia vuole più presenza navale Usa nel Baltico (Di giovedì 26 maggio 2022) Mercoledì scorso, il ministro della Difesa svedese Peter Hultqvist si è incontrato col suo omologo statunitense Lloyd Austin al Pentagono chiedendo che gli Stati Uniti siano più presenti con le proprie unità navali nel Mar Baltico. I funzionari di Stoccolma vorrebbero da Washington una maggiore presenza statunitense in quello specchio d’acqua nel quadro dei colloqui InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 26 maggio 2022) Mercoledì scorso, il ministro della Difesa svedese Peter Hultqvist si è incontrato col suo omologo statunitense Lloyd Austin al Pentagono chiedendo che gli Stati Uniti siano più presenti con le proprie unità navali nel Mar. I funzionari di Stoccolma vorrebbero da Washington una maggiorestatunitense in quello specchio d’acqua nel quadro dei colloqui InsideOver.

