La figlia e il genero di Laura Ziliani hanno confessato l’omicidio

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 26 maggio 2022) Mirto Milani hadi aver ucciso l’ex vigilessa di Temù (in Valcamonica),. La svolta nelle indagini suldell’8 maggio dello scorso anno nel corso di un interrogatorio in carcere, dove Milani – fidanzato dellamaggiore della vittima – è rinchiuso dal 24 settembre del 2021. Insieme a Paola e Silvia Zani, due delle tre figlie di, è accusato di omicidio volontario. Per diversi mesi i familiari della vittima si erano chiusi nel silenzio. Anche lamaggiore, Silvia, fidanzata di Milani, ha confermato agli inquirenti dopo un lungo interrogatorio di aver ucciso la madre, insieme all’uomo e alla sorella minore Paola, che verrà ascoltata giovedì pomeriggio. Mirto Milani: il fidanzato della ...