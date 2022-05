IVS, la fiera delle valvole chiude con 12mila visitatori (Di giovedì 26 maggio 2022) Bergamo. Si è conclusa con numeri da record la quarta edizione di IVS – Industrial Valve Summit, la più importante manifestazione internazionale dedicata alle tecnologie delle valvole industriali e alle soluzioni di flow control, promossa da Confindustria Bergamo e Promoberg, che si è svolta alla fiera di Bergamo dal 24 al 26 maggio. Nonostante le limitazioni ai viaggi ancora in vigore in alcune aree del mondo e le delicate evoluzioni che gli scenari globali hanno registrato negli ultimi anni, la quarta edizione del Summit si chiude con un afflusso finale di 12mila visitatori, provenienti da più di 90 Paesi in rappresentanza di tutti e cinque i continenti, segnando una partecipazione ancora maggiore rispetto al terzo appuntamento del Summit. IVS ha ospitato quasi 300 aziende ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 26 maggio 2022) Bergamo. Si è conclusa con numeri da record la quarta edizione di IVS – Industrial Valve Summit, la più importante manifestazione internazionale dedicata alle tecnologieindustriali e alle soluzioni di flow control, promossa da Confindustria Bergamo e Promoberg, che si è svolta alladi Bergamo dal 24 al 26 maggio. Nonostante le limitazioni ai viaggi ancora in vigore in alcune aree del mondo e le delicate evoluzioni che gli scenari globali hanno registrato negli ultimi anni, la quarta edizione del Summit sicon un afflusso finale di, provenienti da più di 90 Paesi in rappresentanza di tutti e cinque i continenti, segnando una partecipazione ancora maggiore rispetto al terzo appuntamento del Summit. IVS ha ospitato quasi 300 aziende ...

Advertising

Fed_Anima : RT @ITADubai: 250 aziende 11400 addetti 3,2mld fatturato 90% in Lombardia I numeri dell’industria???? di #valvole e componenti per #oilandga… - ITAtradeagency : RT @ITADubai: 250 aziende 11400 addetti 3,2mld fatturato 90% in Lombardia I numeri dell’industria???? di #valvole e componenti per #oilandga… - IVSBergamo : RT @ITADubai: 250 aziende 11400 addetti 3,2mld fatturato 90% in Lombardia I numeri dell’industria???? di #valvole e componenti per #oilandga… - ITADubai : 250 aziende 11400 addetti 3,2mld fatturato 90% in Lombardia I numeri dell’industria???? di #valvole e componenti per… - secolourbano : RT @ConfindustriaBG: Il 25 e il 26 maggio non perdere l'appuntamento con @IVSBergamo, la fiera internazionale dedicata alle tecnologie dell… -