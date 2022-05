(Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGuidava l’auto senza avere preso la patente e senza il consenso dei genitori il, avrebbe compiuto 18 anni ad agosto, morto la scorsa notte in seguito ad un incidente stradale avvenuto lungo la Provinciale che collega Pietramelara a Baia e Latina, nel Casertano. L’adolescente era in compagnia di un coetaneoche invece è tuttora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Caserta (entrambi di Baia e Latina). Secondo quanto accertato dai carabinieri intervenuti sul posto, ilalla guida della Ford Fiesta dei genitori ha centrato unsbucato improvvisamente sulla sede stradale – l’animale è morto – perdendo illlo della vettura che è finita fuori stradaun, probabilmente ad alta velocità. ...

Advertising

anteprima24 : ** Investe un cinghiale e finisce contro il muro, muore un 17enne ** - youfullwellness : #yourfullwellness Investe cinghiale e finisce contro muro, muore un 17enne - tbuccico69 : Scooter investe e uccide un cinghiale a pochi passi dai Musei Vaticani: feriti due uomini - parodiraul : RT @tempoweb: Roma, a bordo di uno scooter uccidono un cinghiale. Due feriti a Prati #cinghiali #roma #prati #iltempoquotidiano https://t.… - TuttoSuRoma : #Roma, a bordo di uno scooter uccidono un cinghiale. Due feriti a Prati -

Due uomini sono rimasti leggermente feriti dopo che lo scooter su cui viaggiavano ha centrato, uccidendolo, un. Il fatto è avvenuto di notte all'altezza di via Pietro de Cristofaro, nel quartiere romano di Prati: lo scooter non ha potuto evitare un branco di cinghiali in transito. Un esemplare è ...Due uomini sono rimasti leggermente feriti nella tarda serata di ieri dopo che lo scooter su cui viaggiavano ha centrato, uccidendolo, un. Il fatto è avvenuto nel quartiere Prati, poco lontano da via Cipro: intorno alle 23,30, all'altezza di via Pietro de Cristofaro, lo scooter non ha potuto evitare un branco di cinghiali che ...PIETRAMELARA/BAIA E LATINA — Auto si scontra con un cinghiale, muore un 18enne. È accaduto sulla Provinciale che collega Pietramelara e Baia e Latina, due piccoli comuni dell’alto casertano. Il giovan ...Stando a quanto si apprende, lo scooter su cui viaggiavano due uomini ha preso in pieno un cinghiale e lo ha ucciso. A cura di Enrico Tata. Una famigliola di cinghiali ha causato un incidente stradale ...