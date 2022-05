Il giallo del pugile ucciso e quegli arresti per droga

(Di giovedì 26 maggio 2022) Gianmarco Pozzi fu ritrovato senza vita il 9 agosto 2020. Sulle circostanze del decesso sono ancora in corso degli accertamenti. Ieri l'arresto perdi cinque persone

Advertising

Gregnrg : @pellevgrini Del mancato giallo NESSUNO - geidiemme : RT @MarsilioEditori: Profondo conoscitore dei meccanismi del potere, con questo esordio nel giallo #LucianoViolante ci permette di gettare… - mrcllznn : RT @mrcllznn: @Tluigi15 Non hanno nemmeno un camice della misura del dittatore e Conte ha chiesto aiuti sanitari a questi disgraziati… e Sa… - Tluigi15 : RT @mrcllznn: @Tluigi15 Non hanno nemmeno un camice della misura del dittatore e Conte ha chiesto aiuti sanitari a questi disgraziati… e Sa… - _Yaakamoz_ : @sporcatilealii che mi definisce giallo, che è un colore Yang, e viene identificato nell’elemento del fuoco. Due se… -

...Il Segreto ha appassionato 156.000 spettatori con l'1.6% di share e La Signora infa compagnia a 579.000 spettatori (4.8%). Su La7 L'Aria che Tira interessa 275.000 spettatori con share5.Alle 20.30 davanti alla Libreria Milton l'atmosfera si tingerà dicon "Milano sotto Milano" ... Dopo cena, alle 21.15, i portici della Libreria La Torre ospiteranno la presentazioneromanzo " ...La pizza della tradizione di Tramonti ha calcato in questi giorni un nuovo prestigiosissimo palco: quello della fiera "TuttoPizza", tenutasi a Napoli, alla Mostra d'Oltremare, dal 23 al 25 Maggio, e c ...È un giallo a tinte fosche la misteriosa morte di Gianmarco Pozzi, il pugile 27enne ritrovato senza vita in un'intercapedine tra le villette di Ponza il 9 agosto del 2020. Le circostanze del decesso, ...