Giusy Freccia a Cannes | Recitare per Martone accanto a Pierfrancesco Favino? E’ stato emozionante

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 26 maggio 2022) Nelle sale cinematografiche torna il grande cinema italiano con Nostalgia, tratto dall’omonimo romanzo di Ermanno Rea, unico film italiano in concorso al Festival di2022 per la regia di Mario. Il film nelle sale a partire dal 25 maggio 2022, vede come sfondo la città di Napoli in tutte le sue caratteristiche sfumature dal rione Sanità ai vicoli dei quartieri. Nel cast del film c’è anche l’attrice napoletana, nelle vesti di agente immobiliare, che in scena con il protagonista, ha il suo piccolo ruolo nel “ritorno in patria” del protagonista, Felice.nota al pubblico per il suo lavoro di attrice teatrale con Gianfranco e Massimiliano Gallo, Gaetano Liguori, Abel Ferrara, Nino D’Angelo, ...