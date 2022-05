Ena Ptc Therapeutics | Presto uso prima terapia genica per Aadc

(Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos Salute) - "Entro l'estate, all'Umberto I di Roma potrebbe essere trattato in Italia con eladocagene exuparvovec -una tantum, somministrata direttamente a livello cerebrale - il primo bambino con Deficit della decarbossilasi degli L-amminoacidi aromatici (), malattia neurologica rara devastante". Lo dichiara Riccardo Ena, Country Manager di PtcItalia. L'azienda produce ladi sostituzionein grado di corregge il difetto genetico alla base del disturbo neurometabolico, raccomandata per pazienti di età superiore ai 18 mesi, che ha ricevuto il parere positivo all'immissione in commercio dal Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco (Ema). La vita di questi bambini, e delle ...

