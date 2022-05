È online Rankister | il nuovo Marketplace per editori e Brand | digital PR semplici e veloci

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 26 maggio 2022)è la nuova piattaforma che consente di gestire in autonomia la pubblicazione di articoli e comunicati stampae influencer possono proporre i loro spazi di pubblicazione a una vasta platea di potenziali clienti, mentree inserzionisti possono trovare la destinazione più adatta ai loro contenuti, in un catalogo ampio e di qualità. La piattaforma analizza le metriche SEO dei siti offerti dagli, permettendo aidi scegliere uno spazio autorevole per migliorare le proprie performance. Aziende e inserzionisti trovano sutestate giornalistiche e blog di qualità, potendo così risparmiare tempo e risorse tradizionalmente dedicate alla ricerca di spazi di pubblicazione. “Avevo bisogno di individuare un blog di settore per ...