È morto Ciriaco De Mita | l’ex presidente del Consiglio e segretario della Dc aveva 94 anni

Leggi su open.online

(Di giovedì 26 maggio 2022)delDc,De, èa 94nella casa di cura Villa dei Pini di Avellino dove era ricoverato. A farlo sapere è stato Walter Vigilante, il vice sindaco di Nusco, in provincia di Avellino, dove Deera nato e dove ricopriva la carica di primo cittadino dal 2014. Lo scorso febbraiopremier era stato sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura di un femore dopo una brutta caduta in casa. Nella clinica dove è avvenuto il decesso Destava seguendo un percorso di riabilitazione. L’ascesa politica e il doppio incarico Nato in quel paesino di montagna dell’alta Irpinia, Nusco, di cui divenne sindaco ...