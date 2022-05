Dress code a scuola, parla l’esperta: “Niente censure. Il divieto non ha motivazione reale” (Di giovedì 26 maggio 2022) "I tempi sono cambiati moltissimo. I ragazzi si vestono in maniera molto libera. E per gli adolescenti, non dimentichiamolo, il modo di vestirsi è un modo di rivendicare la loro indipendenza e la loro autonomia rispetto alla famiglia, la scuola, la società. L’abito è un territorio nel quale definirsi e sperimentare il proprio potere". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 26 maggio 2022) "I tempi sono cambiati moltissimo. I ragazzi si vestono in maniera molto libera. E per gli adolescenti, non dimentichiamolo, il modo di vestirsi è un modo di rivendicare la loro indipendenza e la loro autonomia rispetto alla famiglia, la, la società. L’abito è un territorio nel quale definirsi e sperimentare il proprio potere". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Dress code a scuola, parla l’esperta: “Niente censure. Il divieto non ha motivazione reale” - Cardileo7 : @R_3148B @Barbiero @GiovaQuez Falce e Martello revival. Dress code: eskimo e polacchine - palfabo : Dress code, #Calabria scotch sugli strappi dei pantaloni... A chi invoca un necessario decoro a #scuola , si potreb… - cattiviss_pater : Una ditta a Napoli produceva borse per un noto marchio francese ma il 40% dei dipendenti lavorava in nero. Tipico e… - tuttounporcod10 : ma ancora il dress code a scuola??? un conto è venire in top a dicembre, un altro venire in pantaloncini perché ci stanno 40 gradi all'ombra -