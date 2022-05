Draghi | «Oltre 1 200 morti sul lavoro nel 2021 | c’è ancora tanto da fare»

(Di giovedì 26 maggio 2022) Il presidente del Consiglio Mario, intervenuto al congresso della Cisl, ha fatto un bilancio del numero deisulsolo nel. I dati sono preoccupanti. «Molto restada, a partire dalla sicurezza dei lavoratori. Voglio ricordare,una volta, le persone che hanno perso la vita mentre lavoravano,1.200 nel». L’obiettivo del governo resta quello di «rafforzare e rendere più partecipato il sistema dei controlli; potenziare le attività ispettive, però, non basta». Ma anche quello di «eliminare gli ostacoli che storicamente limitano l’occupazione delle donne». «Lo facciamo con le politiche di wel, come l’aumento degli asili nido, e attraverso gli sgravi contributivi per ...

Voglio ricordare, ancora una volta, le persone che hanno perso la vita mentre lavoravano,1.200 nel solo 2021. Alle loro famiglie " aggiunge Mario- ai loro colleghi, esprimo la più ...Il presidente del Consiglio Mario, intervenuto al congresso della Cisl, ha fatto un bilancio del numero dei morti sul lavoro ... le persone che hanno perso la vita mentre lavoravano,1.200 ... C'è chi vuole Draghi anche dopo il voto - ItaliaOggi.it Roma, 26 mag. (askanews) - "Salvini torna a sbraitare sulle pensioni e sulla linea del governo Draghi che ha mandato in soffitta quota 100, oltre 11 miliardi di euro per non produrre un posto di lavor ...ROMA (ITALPRESS) – “Condivido molto il titolo che avete scelto per il vostro Congresso: ‘Esserci per cambiarè è una frase diretta, che racchiude anche il senso di questo governo. Siamo qui per fare qu ...