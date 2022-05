Don Matteo 13 decima puntata | trama e anticipazioni 26 maggio 2022

Leggi su cubemagazine

(Di giovedì 26 maggio 2022) DON13 NONA. L’amatissima fiction italiana che ha visto fino ad ora come protagonista Terence Hill torna con Raoul Bova in onda su Rai 1 giovedì 26. Ecco di seguitosulla nuova. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Don13– Dimenticando. Finale di stagione. Don Massimo (Raoul Bova) nasconde qualcosa. O almeno di questo sono convinti i Carabinieri, che indagano sugli strani movimenti del sacerdote e sulle sue recenti frequentazioni segrete, che sembrano coinvolgere una donna proveniente dal suo passato. Cecchini crede ostinatamente alla buona volontà di Don Massimo, mentre per via di ...