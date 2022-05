Come prendersi cura dei capelli

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 26 maggio 2022) Quanto spesso lavarsi i? Quale shampoo scegliere? Come contrastare la caduta? I Master Barber di Barberino’s, la catena di barbershop italiana che sta rivoluzionando la professione del barbiere in Italia, condividono un vademecum dedicato alladeie presentano le tre nuove proposte del brand. La questione relativa a quando e quanto lavarsi iè tra le più discusse di sempre nel mondo dell’haircare. Molte le scuole di pensiero: c’è chi sostiene che sia fondamentale non lavarli troppo frequentemente e chi, invece, crede che i lavaggi quotidiani non abbiano controindicazioni; c’è chi afferma che lavare iuna volta ogni due settimane possa aiutare ad avere una chioma più folta e sana, mentre altri rispondono che questo tipo di routine potrebbe danneggiare il cuoio ...