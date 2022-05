Chi è l’inviato speciale della Farnesina per libertà religiosa (Di giovedì 26 maggio 2022) Sarà Andrea Benzo l’inviato speciale per la tutela della libertà religiosa e il dialogo interreligioso. Lo ha annunciato in audizione alla commissione Esteri della Camera Marina Sereni, viceministra degli Esteri. La Farnesina offre così “un contributo ancora più qualificato ed efficace al raggiungimento di obiettivi che il parlamento e il governo condividono a tutela dei diritti fondamentali dell’individuo“, ha spiegato. IL CURRICULUM DELl’inviato speciale Laureato all’Università di Genova in scienze internazionali e diplomatiche nel luglio, il diplomatico ha conseguito all’Università di Macerata il dottorato di ricerca in diritto canonico ed ecclesiastico nel 2012 dopo essere entrato due anni prima nella carriera diplomatica. È stato ... Leggi su formiche (Di giovedì 26 maggio 2022) Sarà Andrea Benzoper la tutelae il dialogo interreligioso. Lo ha annunciato in audizione alla commissione EsteriCamera Marina Sereni, viceministra degli Esteri. Laoffre così “un contributo ancora più qualificato ed efficace al raggiungimento di obiettivi che il parlamento e il governo condividono a tutela dei diritti fondamentali dell’individuo“, ha spiegato. IL CURRICULUM DELLaureato all’Università di Genova in scienze internazionali e diplomatiche nel luglio, il diplomatico ha conseguito all’Università di Macerata il dottorato di ricerca in diritto canonico ed ecclesiastico nel 2012 dopo essere entrato due anni prima nella carriera diplomatica. È stato ...

