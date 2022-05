Charlene di Monaco rompe il silenzio sulla sua malattia: "Ecco cosa mi è successo" (Di giovedì 26 maggio 2022) Charlene di Monaco ha deciso di parlare della sua malattia. In un colloquio con Monaco Matin, la principessa di Monaco ha affrontato, senz ausare giri di parole, le ombre sulla sua salute che tanto hanno fatto parlare il principato negli ultimi mesi: "Oggi mi sento più serena. Il mio stato di salute è ancora fragile e non voglio andare troppo veloce. Il percorso è stato lungo, difficile e così doloroso". E i giornali francesi sono andati oltre cercando di spiegare quali sono state le cause della sua assenza dalla scena pubblica. Secondo i tabloid d'Oltralpe, la principessa sarebbe stata colpita da un attacco di crisi epilettica che l'avrebbe sfiancata per un lunghissimo periodo. L'attacco a quanto pare avrebbe avuto conseguenze serissime e i medici avrebbero consigliato a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022)diha deciso di parlare della sua. In un colloquio conMatin, la principessa diha affrontato, senz ausare giri di parole, le ombresua salute che tanto hanno fatto parlare il principato negli ultimi mesi: "Oggi mi sento più serena. Il mio stato di salute è ancora fragile e non voglio andare troppo veloce. Il percorso è stato lungo, difficile e così doloroso". E i giornali francesi sono andati oltre cercando di spiegare quali sono state le cause della sua assenza dalla scena pubblica. Secondo i tabloid d'Oltralpe, la principessa sarebbe stata colpita da un attacco di crisi epilettica che l'avrebbe sfiancata per un lunghissimo periodo. L'attacco a quanto pare avrebbe avuto conseguenze serissime e i medici avrebbero consigliato a ...

