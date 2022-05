Charlene di Monaco rompe il silenzio sul principe Alberto e sulla malattia: così risponde alle voci sul divorzio (Di giovedì 26 maggio 2022) Charlene di Monaco rompe il silenzio su suo marito, il principe Alberto. Dopo mesi di silenzio e voci sulla sua malattia, la principessa ha deciso di mostrarsi in pubblico e di rispondere alle domande dei giornalisti. Lo ha fatto in occasione di un evento di gala, la Monte-Carlo Fashion Week, alla quale ha presenziato in assenza del consorte e accanto alla figlia Gabriella. La principessa di Monaco svela di essere più serena e spiega di aver dovuto affrontare momenti dolorosi. Va dritta al sodo in maniera disinvolta e ironica quando le fanno capire di voler sapere qualcosa di più sulla vita privata: «Intende parlare ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 26 maggio 2022)diilsu suo marito, il. Dopo mesi disua, lassa ha deciso di mostrarsi in pubblico e diredomande dei giornalisti. Lo ha fatto in occasione di un evento di gala, la Monte-Carlo Fashion Week, alla quale ha presenziato in assenza del consorte e accanto alla figlia Gabriella. Lassa disvela di essere più serena e spiega di aver dovuto affrontare momenti dolorosi. Va dritta al sodo in maniera disinvolta e ironica quando le fanno capire di voler sapere qualcosa di piùvita privata: «Intende parlare ...

Advertising

tempoweb : #Charlene di #Monaco allo scoperto sulla malattia. Cosa le è successo davvero, la frase scatena i tabloid… - ladoria1 : Charléne di Monaco è assai bella dopo l'ultimo restauro ma il modello originale a cui si è ispirata -secondo me- re… - zazoomblog : Charlene di Monaco rompe il silenzio sulla sua malattia: Ecco cosa mi è successo - #Charlene #Monaco #rompe… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Charlene di Monaco bellissima e sorridente al primo evento ufficiale in coppia con Gabriella #jacques #fashionweekdim… - MediasetTgcom24 : Charlene di Monaco bellissima e sorridente al primo evento ufficiale in coppia con Gabriella #jacques… -