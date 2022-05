Centro polifunzionale d’emergenza e Nucleo volontari a cavallo: taglio del nastro all’Idroscalo (Di giovedì 26 maggio 2022) La Città metropolitana di Milano ha inaugurato il nuovo Cpe, finanziato da Regione Lombardia, col valore aggiunto dell’attività di ricerca persone scomparse a cura delle Giacche Verdi Leggi su 7giorni.info (Di giovedì 26 maggio 2022) La Città metropolitana di Milano ha inaugurato il nuovo Cpe, finanziato da Regione Lombardia, col valore aggiunto dell’attività di ricerca persone scomparse a cura delle Giacche Verdi

Advertising

archjob : #incarichi Adeguamento del centro polifunzionale - caserma 'Cesale' (TO) - - GINA32451015 : RT @RosannaMarani: Noto, dalla Regione un ettaro di terreno in comodato d’uso gratuito: nasce un centro polifunzionale per cani e gatti ran… - infoitcultura : Milano. Inaugurato all’Idroscalo il Centro polifunzionale d’emergenza e Nucleo volontari a cavallo - QuindiciNews : Per la serata 'Cultura è... Parole e Musica' Auser Peschiera presenta il #Libro di Claudio Lupi Venerdì 27 maggio a… - sehmagazine : A #Borutta di scena l’antica arte del tiro. Sabato 28 maggio nel piazzale del Centro Polifunzionale di Borutta l'an… -