Cavani a Napoli? "Sarebbe felice", parla il fratello del Matador alla radio ufficiale

Nelle ultime ore il nome di Edinson Cavani, che lascerà il Manchester United a parametro zero, è stato accostato ad un possibile ritorno in Campania, più precisamente alla Salernitana. Si tratta per lo più di ipotesi, senza effettivi contatti o trattative avviate tra le parti.

La radio ufficiale del Napoli, Kiss Kiss Napoli, però ha riportato su Twitter le parole di Walter Guglielmone Cavani, fratello e agente del Matador, secondo il quale l'ex azzurro sarebbe felice di tornare a giocare del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni riportate dalla radio: "Il ritorno di Edi in maglia azzurra? Nessuno ..."

