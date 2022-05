Calciomercato Milan – Ibrahimovic operato: per lui contratto a gettone (Di giovedì 26 maggio 2022) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si è operato nella giornata di ieri, ma vuole continuare a giocare: il club rossonero lo aspetta Leggi su pianetamilan (Di giovedì 26 maggio 2022) Zlatan, attaccante del, si ènella giornata di ieri, ma vuole continuare a giocare: il club rossonero lo aspetta

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, visite e firma per #Origi dopo la finale di #UCL - cmdotcom : #Inter, #Inzaghi: 'Orgoglioso di quel che abbiamo fatto, nelle ultime 30 tre punti in più del #Milan'… - calciomercatoit : ??ESCLUSIVO #Milan | Accelerata per l'olandese #NoaLang, da tempo nel mirino: a breve incontro con il suo agente. Ro… - MilanWorldForum : Milan: tutto su De Ketelaere. Le news QUI -) - MilanWorldForum : Milan: il futuro di Florenzi, Messias e i rinnovi Le news -) -