Calcio giovanile | insulti razzisti ad un arbitro donna durante un match di Under 15 nel piacentino

Leggi su sportface

(Di giovedì 26 maggio 2022) Nel corso deldel campionato15 in provincia di Piacenza, tra Pontolliese Gazzola e San Polo, l’delha subito alcuni. Come scritto nel comunicato del giudice sportivo, infatti, alla direttrice di gara sono stati rivolte frasi discriminatorie come “Campi di cotone questa!” o “Campi di concentramento!”, urlate da alcuni calciatori della Pontolliese Gazzola. Inoltre, sempre nel report del giudice sportivo, si legge come l’sia stato costretto ad espellere un calciatore della squadra appena citata per gravi frasi razziste. Questo il testo del comunicato: “Al 38? del secondo tempo, il Direttore di gara espelleva il giocatore M.G. per doppia ammonizione. Notificata l’espulsione al calciatore, quest’ultimo insultava ...