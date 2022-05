Bayer Leverkusen | Schick rinnova fino al 2027

(Di giovedì 26 maggio 2022) Ilsi tiene stretto Patrick. Il 26enne attaccante ceco, che con i suoi 24 gol in 27 gare dell’ultima Bundesliga è diventato il miglior bomber straniero di sempre in una singola stagione del club, hato il contratto di altri due anni,alha finalmente trovato la sua migliore dimensione, dopo l’esperienza deludente con la Roma. Ha già avuto modo di misurarsi col campionato tedesco, in prestito al Lipsia. SportFace.

