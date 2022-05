Apple aumenterà salario a dipendenti | vuole evitare dimissioni

(Di giovedì 26 maggio 2022)ha reso noto chela retribuzione per i lavoratori aziendali e al dettaglio entro la fine dell'anno. La decisione arriva mentre l'inflazione, che in aprile ha toccato l'8,3%, e il costo ...

anche il salario iniziale per i suoi dipendenti negli Stati Uniti da 20 dollari a 22 dollari l'ora, e in alcuni negozi si potrebbe avere una paga iniziale più alta. La mossa di...La retribuzione iniziale per i lavoratori orari negli Stati Unitia 22 dollari l'ora, o ... ha affermato un portavoce diin una nota. "Quest'anno, nell'ambito del nostro processo ...