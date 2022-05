A Treviso la fuga consuma “le energie feroci” dei velocisti (Di giovedì 26 maggio 2022) A Treviso doveva finire in volata tra tanti, tra tutti i velocisti che, ostinati, avevano superato le montagne, parecchie, pur di lanciarsi ancora a oltre sessanta chilometri orari verso la linea d’arrivo. Doveva essere l'ultima occasione, il saluto dello sprint al Giro. È andata diversamente dai piani. Va spesso così quando le ultime tappe del Giro d’Italia finiscono nella pianura tra la Brenta e la Piave. A Santa Maria di Sala nel 2019 Damiano Cima, Mirco Maestri e Nico Denz avevano resistito alla rimonta del gruppo sino agli ultimi chilometri, il primo c’era riuscito anche oltre la linea d’arrivo. Vittoria. È ricapitato oggi. Quattro erano partiti in fuga al pronti via: Edoardo Affini, Magnus Cort, Dries de Bondt e Davide Gabburo, per ordine alfabetico. L’ordine d’arrivo non ha seguito quello alfabetico: primo Dries De Bondt, ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 26 maggio 2022) Adoveva finire in volata tra tanti, tra tutti iche, ostinati, avevano superato le montagne, parecchie, pur di lanciarsi ancora a oltre sessanta chilometri orari verso la linea d’arrivo. Doveva essere l'ultima occasione, il saluto dello sprint al Giro. È andata diversamente dai piani. Va spesso così quando le ultime tappe del Giro d’Italia finiscono nella pianura tra la Brenta e la Piave. A Santa Maria di Sala nel 2019 Damiano Cima, Mirco Maestri e Nico Denz avevano resistito alla rimonta del gruppo sino agli ultimi chilometri, il primo c’era riuscito anche oltre la linea d’arrivo. Vittoria. È ricapitato oggi. Quattro erano partiti inal pronti via: Edoardo Affini, Magnus Cort, Dries de Bondt e Davide Gabburo, per ordine alfabetico. L’ordine d’arrivo non ha seguito quello alfabetico: primo Dries De Bondt, ...

