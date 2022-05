Zuppi presidente della Cei | riforme ma senza strappi ' Ascoltare e parlare a tutti'

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Chi è il cardinale MatteoCerto la carta d'identità lo vuole romano, ma la bolognesità lui se l'è già messa nel sangue. Altrimenti come si spiegherebbe il suo affidare alla Madonna di San Luca ...

Advertising

antoniospadaro : Auguri al card. Matteo Zuppi, nuovo Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il Signore lo ricolmi di sagge… - EnricoLetta : Gli auguri più sentiti di buon lavoro al nuovo Presidente della #CEI, Cardinale Matteo #Zuppi. - Avvenire_Nei : Assemblea Cei. il cardinale Zuppi nuovo presidente dei vescovi italiani - zoedibisanzio : Matteo Maria Zuppi ?? - fastone65 : RT @Avvenire_Nei: Assemblea Cei. il cardinale Zuppi nuovo presidente dei vescovi italiani -

Matteo Maria, vescovo e cardinale, nuovodella Cei, l'ha scandito in modo piano e limpido, ieri, nelle prime dichiarazioni dopo la nomina del Papa, seguita alle tre indicazioni dell'...... ci è voluto evidentemente Francesco per promuoverea ordinario di una sede diocesana. Lui ringrazia e ascolta tutti: tra i primi a cui ha telefonato una volta nominatoci sono i ...Zuppi gli auguri di buon lavoro e la nostra piena collaborazione ... un tempo afflitto da troppi egoismi e inquietudini” : è quanto afferma Giovanni Baggio, presidente nazionale dell’Aiart.Fondazione Ente dello Spettacolo, il suo presidente Davide Milani insieme a tutti i collaboratori e dipendenti esprimono al card. Matteo Maria Zuppi i "migliori auguri" per "il servizio di presidente ...