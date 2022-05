Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2022 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 maggio 2022)DEL 25 MAGGIOORE 09.35 FLAVIA DONDOLINI Di nuovo BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASONO MOLTI I DISAGI SULLE STRADE DEL TERRITORIO A COMPLICARE LA SITUAZIONE UNA SERIE DI INCIDENTI NEL DETTAGLIO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA. IL TRATTO COINVOLTO VA DA BUFALOTTA A TIBURTINA PIU’ AVANTI, SITUAZIONE ANALOGA TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA CRITICITA’ A CAUSA DI UN SINISTRO ANCHE SU VIA DI PRATICA TRA VIA MONTE D’ORO E VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA PASSIAMO AL TRAFFICO. SONO SEI I KM DI CODA SUL TRATTO URBANO TRA LA COMPLANARE DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SULLAFIUMICINO, CODE NEL TRATTO TRA IL RACCORDO ANULARE E LA COLOMBO IN DIREZIONE EUR SULLA DIRAMAZIONESUD, ANCORA ...