Vaiolo delle scimmie, arriva la quarantena per i contagiati. Sì del Ministero agli antivirali per i casi gravi – La circolare (Di mercoledì 25 maggio 2022) Novità dal Ministero della Salute sul Vaiolo delle scimmie. La nuova circolare emanata oggi, 25 maggio, introduce la possibilità di quarantena per le persone che si contagiano: «In specifici contesti ambientali ed epidemiologici, sulla base delle valutazioni delle autorità sanitarie, potrebbe essere richiesta l'applicazione di misure quarantenarie», si legge nel testo. Nel documento ministeriale, inoltre, viene dato il via libera ai farmaci antivirali da destinarsi ai contagiati che presentano «sintomatologia grave o che possono essere a rischio di scarsi risultati, come le persone immunodepresse». Per quanto riguarda i vaccini, da indicazioni ministeriali, è possibile vaccinarsi anche dopo essere ...

