Ultime Notizie – Sparatoria Texas | figlia maestra uccisa | “Mia madre è un’eroina”

(Di mercoledì 25 maggio 2022) “Mamma sei. Continuo a ripetermi che non è vero, voglio solo risentire la tua voce”. E’ quanto ha scritto sui social ladi Eva Mireles, una delle due maestre uccise insieme ai 19 bambini di 10 anni nella strage della scuola elementare del. “Voglio che torni a casa da me, mamma, mi manchi in un modo che le parole non possono esprimere”, ha aggiunto Adalynn. “Non so come farò a vivere senza di te ma mi prenderò cura di papà – ha detto ancora – ripeterò sempre il tuo nome così che verrà sempre ricordato: Eva Mireles, insegnante di quarta alla Robb Elementary che senza pensare a se stessa si è messa di fronte ai suoi alunni per salvare la loro vita”. Mireles insegnava da 17 anni e sul profilo pubblicato sul sito del distretto scolastico di Uvalde specificava che nel tempo libero amava correre, fare passeggiate, ...