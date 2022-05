Ultime Notizie – Gas russo | Draghi | “Dipendenza rischia di diventare sottomissione”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 25 maggio 2022) “Ora ci troviamo ad affrontare in Italia questaeconomica ed energetica dalla Russia quindi direi chediunapiù che”. Così il presidente del Consiglio, Mario, intervenendo all’evento in memoria di Alberto Alesina all’università Bocconi di Milano. “La risposta immediata – ha sottolineato – è preparare un futuro in cui non dipenderemo più dalla Russia per il gas. Si va in giro per il mondo, andiamo in Africa e ovunque nel mondo utilizzando la globalizzazione”. Quanto all’Europa “ha bisogno di assumere nuovi ruoli a livello mondiale e costruire delle difese partendo da questo, dalla transizione energetica, ecologica, sanitaria e così via”, ha detto ancoraparlando di “federalismo pragmatico”. La ...