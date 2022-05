Ultime Notizie – Bonus 200 euro | Inps o datore di lavoro | ecco chi paga

(Di mercoledì 25 maggio 2022)200, a chi spetta il versamento dell’una tantum prevista dal decreto Aiuti ai dipendenti? La risposta la si trova tra le pieghe del decreto stesso, che fornisce un indizio fondamentale: sono i flussi Uniemens a dire se tocca all’azienda o spetta all’Istituto di previdenza corrispondere l’una tantum al lavoratore subordinato. In pratica, scrive laleggepertutti.it, ilè tenuto a riconosce ilai dipendenti nella bustadel mese di giugno ma solo a quelli che hanno beneficiato dello sgravio dello 0,8% nel primo quadrimestre. A tutti gli altri ci dovrebbe pensare l’. Il provvedimento approvato dal Governo, infatti, prevede l’una tantum per dipendenti, pensionati, percettori di reddito di cittadinanza o di Naspi o Dis-coll, e per i dipendenti che nel 2021 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - CorriereCitta : Rubano una cisterna con oltre 1000 litri di gasolio, poi aggrediscono gli agenti e distruggono la volante - news24_inter : #Zhang lascia l'Italia ?? - jacopogiliberto : RT @Miti_Vigliero: Tremo pensando a ciò che vorrà in cambio Mosca: Pronti a dialogo su forniture grano dall’Ucraina - CorriereCitta : Incidente sulla Cassia, scontro moto-camion: strada chiusa, traffico in tilt -

Il Sole 24 ORE

Taina Fox-Matamua si è aggregato alla rosa delle Zebre in questa seconda metà dell’anno, scendendo in campo con continuità nelle ultime partite e dando il suo contributo in occasione del successo ...Vittorio Pusceddu, intervenuto su Tmw radio, non ha dubbi sulle qualità di Barella, considerato tra i migliori centrocampisti del mondo. Poi una considerazione sul duello Scudetto finito tra Inter e ...