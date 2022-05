Turchia, pronta una nuova operazione militare contro i curdi in Siria. Ecco cosa vuole Ankara in cambio di Svezia e Finlandia nella Nato (Di mercoledì 25 maggio 2022) Recep Tayyip Erdo?an lo ha già deciso e comunicato pochi giorni fa ai vertici della Nato: per ottenere il suo via libera all’adesione di Svezia e Finlandia, gli Stati membri dovranno sacrificare i curdi del Rojava, nel nord-est della Siria. Lo ha detto pubblicamente, al termine di una riunione di gabinetto: “Presto faremo nuovi passi riguardo alle porzioni non ancora completate del progetto che abbiamo avviato per la formazione di una zona di sicurezza profonda 30 chilometri sul nostro confine meridionale”, ha detto Erdogan riferendosi ai territori curdi che di fatto ha inglobato dopo il ritiro delle truppe della coalizione anti-Isis e con il benestare dell’allora presidente americano Donald Trump. Così, dopo aver incassato il riconoscimento delle proprie “preoccupazioni per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Recep Tayyip Erdo?an lo ha già deciso e comunicato pochi giorni fa ai vertici della: per ottenere il suo via libera all’adesione di, gli Stati membri dovranno sacrificare idel Rojava, nel nord-est della. Lo ha detto pubblicamente, al termine di una riunione di gabinetto: “Presto faremo nuovi passi riguardo alle porzioni non ancora completate del progetto che abbiamo avviato per la formazione di una zona di sicurezza profonda 30 chilometri sul nostro confine meridionale”, ha detto Erdogan riferendosi ai territoriche di fatto ha inglobato dopo il ritiro delle truppe della coalizione anti-Isis e con il benestare dell’allora presidente americano Donald Trump. Così, dopo aver incassato il riconoscimento delle proprie “preoccupazioni per la ...

