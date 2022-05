Svolta storica per gli arbitri dalla prossima stagione: succederà per la prima volta (Di mercoledì 25 maggio 2022) A partire dalla prossima stagione, la serie A, per la prima volta nella storia, avrà una donna arbitro, si tratta di Ferrieri Caputi. La 32enne è già conosciuta per essere diventata la prima donna arbitro a dirigere la sfida di Coppa Italia tra Cagliari e Cittadella, lo scorso 21 dicembre 2021. Serie A Donna arbitro prossima stagione Lei stessa aveva dichiarato in un’intervista al Corriere Della Sera: “Non chiamatemi arbitra, ma arbitro. Novanta volte su cento quando mi chiamano arbitra è per sottolineare che sono donna. Quando preferisco arbitro. Quando non ci sarà più esigenza di sottolinearlo, ci sarà davvero parità“. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 25 maggio 2022) A partire, la serie A, per lanella storia, avrà una donna arbitro, si tratta di Ferrieri Caputi. La 32enne è già conosciuta per essere diventata ladonna arbitro a dirigere la sfida di Coppa Italia tra Cagliari e Cittadella, lo scorso 21 dicembre 2021. Serie A Donna arbitroLei stessa aveva dichiarato in un’intervista al Corriere Della Sera: “Non chiamatemi arbitra, ma arbitro. Novanta volte su cento quando mi chiamano arbitra è per sottolineare che sono donna. Quando preferisco arbitro. Quando non ci sarà più esigenza di sottolinearlo, ci sarà davvero parità“.

