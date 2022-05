StudioNews | speciale “Piazza di Siena” dall’ovale più famoso del mondo

(Di mercoledì 25 maggio 2022): in ondapiùdelandrà in onda lodi” per il noto salotto giornalistico Un’altra grande novità per il salotto giornalistico, realizzato in collaborazione con l’agenzia stampa AskaNews e TeleAmbiente. Con una cornice naturale, ilovale di gara didi, i giornalisti e conduttori Patrizia Barsotti e Andrea Iannuzzi, racconteranno questa 89 ^ edizione dello CSIO di Roma 2022 – Master Fratelli d’Inzeo. Saranno tre giornate durante le quali i due conduttori incontreranno i tanti protagonisti del Concorso Ippico Internazionale che torna a regalare ai romani e ai turisti, agli appassionati degli sport equestri o ...

Eurovision: in diretta dal palazzo della regione Piemonte, tutti i segreti dell'evento non sportivo più visto al mondo Parte questo pomeriggio alle 17 lodedicato all'Eurovision Song Contest . In diretta dalla Sala della Trasparenza del Palazzo della Regione Piemonte , i conduttori Patrizia Barsotti e Andrea Iannuzzi ci porteranno ...Ogni puntata di '' è pensata come un dossier: nel secondo appuntamento, dal titolo 'L'...del dissenso contro quella che il Cremlino continua a definire un' operazione militare... Roma, 25 mag. (askanews) - Un'altra grande novità per il salotto giornalistico StudioNews, realizzato in collaborazione con l'agenzia stampa ...