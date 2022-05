Strage in scuola Texas, le vittime tutte nella stessa classe | L'agghiacciante frase del killer ai bambini: "State per morire tutti" (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il procuratore pro - Trump: 'Dobbiamo armare gli insegnanti'. Nel 2021 lo Stato aveva un milione di armi registrate, il numero maggiore negli Stati Uniti e più di quelle della Florida e della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il procuratore pro - Trump: 'Dobbiamo armare gli insegnanti'. Nel 2021 lo Stato aveva un milione di armi registrate, il numero maggiore negli Stati Uniti e più di quelle della Florida e della ...

Giorgiolaporta : Che strano: per ogni #strage sotto #Trump la responsabilità era direttamente del Presidente che non aboliva le… - fattoquotidiano : STRAGE IN UNA SCUOLA ELEMENTARE DEL TEXAS Quattordici studenti e un insegnante sono morti in una sparatoria. Ad apr… - Agenzia_Ansa : 'Sono stanco, dobbiamo agire' sulle armi. Lo afferma Joe Biden rivolgendosi agli americani dopo la strage nella scu… - vocedellidiota : RT @DomaniGiornale: 'Che cosa stiamo facendo?': il senatore democratico Chris Murphy contro l’immobilismo del Congresso che da anni rinvia… - Fra19120426 : RT @mmorphine_: Gli USA sono quel paese dove lottare contro l’aborto è di vitale importanza perché I FETI SONO BAMBINI ma allo stesso tempo… -