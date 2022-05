(Di mercoledì 25 maggio 2022) Le avventure disembrano destinate a tornare sugli schermi in versionegrazie a unaperTV+.sembra ritornerà sugli schermi in versionetv. Il progetto è in fase di sviluppo e verrà prodotto da Bad Robot e Warner Bros Television perTV+. I primi deettagli emersi online sostengono che a scrivere la sceneggiatura della nuova versione disaranno Hiram Martinez (Snowpiercer) e Ron Fitzgerald (Westworld). L'obiettivo sarebbe quello di tornare al materiale originale degli anni '60. I due autori saranno coinvolti anche come showrunner e produttori ...

Speed Racer: in arrivo una serie tv live-action prodotta per Apple TV+ Le avventure di Speed Racer sembrano destinate a tornare sugli schermi in versione live-action grazie a una serie prodotta per Apple TV+. Speed Racer sembra ritornerà sugli schermi in versione serie t ...