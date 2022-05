Sinner-Carballes Baena, Roland Garros 2022: programma, orario, tv, streaming (Di mercoledì 25 maggio 2022) Domani, non prima delle 16.00, Jannik Sinner sarà sul campo n.7 per affrontare lo spagnolo Roberto Carballes Baena nel match valido per il secondo turno del Roland Garros 2022. L’altoatesino, reduce dal successo contro l’americano Bjorn Fratangelo, si prepara per affrontare un altro avversario che sulla carta non dovrebbe impensierirlo, ma niente va dato per scontato. L’iberico è il classico terraiolo che sa esprimersi molto bene su questa superficie e non è uno che regala i punti. Servirà, quindi, una prestazione solida al servizio e in risposta per portare a casa il confronto e con il minimo impiego di energie, come accaduto contro Fratangelo. Da capire la condizione dello spagnolo, uscito da un match molto lungo e sofferto contro il tedesco Oscar Otte. Sinner non ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) Domani, non prima delle 16.00, Janniksarà sul campo n.7 per affrontare lo spagnolo Robertonel match valido per il secondo turno del. L’altoatesino, reduce dal successo contro l’americano Bjorn Fratangelo, si prepara per affrontare un altro avversario che sulla carta non dovrebbe impensierirlo, ma niente va dato per scontato. L’iberico è il classico terraiolo che sa esprimersi molto bene su questa superficie e non è uno che regala i punti. Servirà, quindi, una prestazione solida al servizio e in risposta per portare a casa il confronto e con il minimo impiego di energie, come accaduto contro Fratangelo. Da capire la condizione dello spagnolo, uscito da un match molto lungo e sofferto contro il tedesco Oscar Otte.non ...

