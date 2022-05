Scappato con l’ucraina, parla il marito che ha tradito la moglie (Di mercoledì 25 maggio 2022) Una storia di dieci anni finita in dieci giorni. Tony Garnett, 29 anni, ha mollato l’intera famiglia per scappare con Sofiia, la rifugiata ucraina di 22 anni scampata alla guerra. A rompere il silenzio, dopo il bailamme mediatico, è l’uomo, che si “scusa per il dolore che ha provocato”. parla il marito che è Scappato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Una storia di dieci anni finita in dieci giorni. Tony Garnett, 29 anni, ha mollato l’intera famiglia per scappare con Sofiia, la rifugiata ucraina di 22 anni scampata alla guerra. A rompere il silenzio, dopo il bailamme mediatico, è l’uomo, che si “scusa per il dolore che ha provocato”.ilche èL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

AndreaEttori : Ibra scappato dalla Juve però gli faceva comodo a questi. 57 gol in 88 presenze e la doppietta dello scudetto contr… - Faiele85 : @fiddlerxx @DelgeIl È scappato con @gyn_lemon - lukakuinfame : @MollareMai84 @InterCM16 @bergomifabio @DucaAndrea85 Vedi che non ci arrivi. Non ti ho detto che hai torto. Ti ho d… - Il_aria__ : @OnceUponATeddy 'Ti ho sempre amato' 'E perché sei scappato?' 'Avevo paura... non me la sentivo, dovevo prima trova… - Zanna731 : @bergomifabio Antonio Conte al primo anno non ha vinto un cazzo, a Inzaghi han tolto Hakimi, Lukaku e Eriksen… ha v… -