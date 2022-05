“Salta tutto”. UeD, doccia gelata per il pubblico di Maria De Filippi. Ormai è deciso (Di mercoledì 25 maggio 2022) Arriva una brutta notizia per Uomini e Donne e Maria De Filippi. Ma anche lo stesso pubblico è decisamente triste, visto che stava già iniziando a pregustare qualcosa di interessante. Nonostante ci siano state tantissime voci in riferimento a ciò che sarebbe potuto succedere nei prossimi mesi, adesso sembra essere arrivata la notizia definitiva che non lascia più spazio a dubbi. A rivelarla è stato tra l’altro qualcuno molto informato nel mondo del gossip e anche nel settore della televisione. In attesa di svelarvi ogni dettaglio su ciò che (non) avverrà a Uomini e Donne e al quale Maria De Filippi dovrà abituarsi, vi ricordiamo che nella puntata del 25 maggio Gemma Galgani ha rotto il rapporto col cavaliere Maurizio: Ha provato due volte a baciarmi e ad abbracciarmi, ma non ho provato niente. Ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Arriva una brutta notizia per Uomini e Donne eDe. Ma anche lo stessoè decisamente triste, visto che stava già iniziando a pregustare qualcosa di interessante. Nonostante ci siano state tantissime voci in riferimento a ciò che sarebbe potuto succedere nei prossimi mesi, adesso sembra essere arrivata la notizia definitiva che non lascia più spazio a dubbi. A rivelarla è stato tra l’altro qualcuno molto informato nel mondo del gossip e anche nel settore della televisione. In attesa di svelarvi ogni dettaglio su ciò che (non) avverrà a Uomini e Donne e al qualeDedovrà abituarsi, vi ricordiamo che nella puntata del 25 maggio Gemma Galgani ha rotto il rapporto col cavaliere Maurizio: Ha provato due volte a baciarmi e ad abbracciarmi, ma non ho provato niente. Ha ...

Advertising

Maignangioia : È chiaro che in CL l'attacco sarà Origi Rebic e si spera che facciano gol almeno per passare il girone da prima fas… - stancasemper : come non detto guardate come salta tutto - JuventusUn : #Allegri se lo ritrova alla #Juve: salta tutto e torna a #Torino! Lo rivorreste alla #Juve???? - destinysessuale : @Alex19Francesco @MasterHeep @pietromichi @CallMeCollera @GiovaAlbanese Pellegrini salta almeno un terzo delle part… - Malcontenta1 : Lei salta alle conclusioni come tutto il fandom che ha perso la sanità mentale per saltare alle conclusioni troppo… -