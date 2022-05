Ruby ter, sei anni di carcere per Berlusconi. La richiesta dei pm di Milano (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Procura di Milano ha chiesto di condannare a 6 anni di carcere l’ex premier Silvio Berlusconi imputato per corruzione in atti giudiziari nell’ambito del processo Ruby Ter. I pm del capoluogo lombardo hanno anche chiesto di confiscare al Cavaliere 10 milioni e 800mila euro come “prezzo della corruzione”. Processo Ruby Ter, Berlusconi imputato per corruzione in atti giudiziari Oltre a Silvio Berlusconi, la procura di Milano nell’ambito del processo Ruby Ter ha chiesto la condanna di altre 27 persone co-imputate, a vario titolo, con l’ex presidente del Consiglio per corruzione in atti giudiziari, falsa testimonianza e riciclaggio. Solo per la posizione di Luca Pedrini, collaboratore e amico di Nicole Minetti, il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Procura diha chiesto di condannare a 6dil’ex premier Silvioimputato per corruzione in atti giudiziari nell’ambito del processoTer. I pm del capoluogo lombardo hanno anche chiesto di confiscare al Cavaliere 10 milioni e 800mila euro come “prezzo della corruzione”. ProcessoTer,imputato per corruzione in atti giudiziari Oltre a Silvio, la procura dinell’ambito del processoTer ha chiesto la condanna di altre 27 persone co-imputate, a vario titolo, con l’ex presidente del Consiglio per corruzione in atti giudiziari, falsa testimonianza e riciclaggio. Solo per la posizione di Luca Pedrini, collaboratore e amico di Nicole Minetti, il ...

