(Di mercoledì 25 maggio 2022) L’attaccante del PSG, durante un’intervista a “Oh my goal” ha parlato del suo futuro con il club francese. Il brasiliano ha dichiarato di volerassolutamente ancora a, come spiega con le seguenti parole: “La mia intenzione è quella di restare al Paris Saint-German.mi hail”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #PSG, #Neymar: “Voglio rimanere a Parigi, nessuno mi ha comunicato il contrario” - italiaserait : Psg e Neymar, news mercato tra voci di cessione - ZonaBianconeri : RT @n0tst0nks: Com'è questa storia di #Rabiot e #Kean al #Psg e #Neymar al #Milan? #Juventus - LocalPage3 : Psg e Neymar, news mercato tra voci di cessione - Josse34775797 : @Vulp111 La notizia è che il PSG lo venderebbe se arrivano offerte. Accostamento Neymar Juventus, al momento, specu… -

1 Dopo le ultime voci di mercato su un possibile addio dial, il brasiliano ha rilasciato un'intervista a Oh my goal spiegando che: 'La mia intenzione è quella di rimanere al, nessuno mi ha parlato di una situazione contraria'.Sempre a opera delche lo prelevò nel 2017 per 222 milioni di euro. Montante astronomico che ... Così, secondo anche l'Equipe,non è più incedibile. E il presidente del Barcellona sogna... ...L’attaccante del PSG Neymar, durante un’intervista a “Oh my goal” ha parlato del suo futuro con il club francese. Il brasiliano ha dichiarato di voler rimanere assolutamente ancora a Parigi, come ...(Adnkronos) – Il Psg pronto a cedere Neymar ma il brasiliano non ha nessuna intenzione di lasciare Parigi. “La mia intenzione è quella di restare al Paris Saint-Germain. Nessuno mi ha comunicato il ...