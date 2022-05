Oggi è un altro giorno, Serena Bortone durissima: “Blanco ha …” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sta facendo tanto discutere quanto accaduto a Blanco, il giovane rapper reduce da un grandissimo successo al Festival di Sanremo 2022 dove ha trionfato insieme a Mahmood con il brano Brividi. Ebbene, in questi giorni il giovane cantante è stato protagonista del concerto di Radio Italia in Piazza Duomo a Milano e sembra che durante la sua esibizione sia stato praticamente palpeggiato da una fan. In queste ore non si sta facendo altro che parlare di quanto accaduto e mentre lo stesso artista avrebbe in qualche modo “minimizzato” l’accaduto, c’è chi parla id molestia. Una tra tutte Serena Bortone, la conduttrice di Oggi è un altro giorno. Ma cosa ha dichiarato la conduttrice? Blanco, il rapper “vittima di molestia” al Radio Italia live di Piazza Duomo? ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sta facendo tanto discutere quanto accaduto a, il giovane rapper reduce da un grandissimo successo al Festival di Sanremo 2022 dove ha trionfato insieme a Mahmood con il brano Brividi. Ebbene, in questi giorni il giovane cantante è stato protagonista del concerto di Radio Italia in Piazza Duomo a Milano e sembra che durante la sua esibizione sia stato praticamente palpeggiato da una fan. In queste ore non si sta facendoche parlare di quanto accaduto e mentre lo stesso artista avrebbe in qualche modo “minimizzato” l’accaduto, c’è chi parla id molestia. Una tra tutte, la conduttrice diè un. Ma cosa ha dichiarato la conduttrice?, il rapper “vittima di molestia” al Radio Italia live di Piazza Duomo? ...

