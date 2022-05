Odriozola | ritorno al Real Madrid | ma la Fiorentina ci spera ancora

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Lasta continuando a seguire gli sviluppi suldial: difficile il rinnovo del prestito, ma… Ilale poi si vedrà. Secondo quanto riporta Goal.com,, in forza alla, dovrebbe tornare in Spagna in estate solo allora decidere il da farsi sul suo futuro. Difficile la permanenza con i blancos e molto complicato il rinnovo del prestito con la: il giocatore piace ad Italiano, ma è coperto sul ruolo da Carvajal e Vasquez. La dirigenza viola rimane comunque vigile sui prossimi sviluppi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

